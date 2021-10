Auto | perché conviene puntare sull’usato

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 11 ottobre 2021) Cambiare la propria vettura è una scelta difficile, ormai esistono davvero tantissimi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Tuttavia, quando si decide di cambiare la propria macchina, o di acquistarne una per la prima volta, la prima cosa da fare è comprendere se orientarsi verso un modello nuovo oppure usato. In questi ultimi anni, il mercato dell’usato ha riscontrato un incremento: sempre più persone hanno deciso di acquistare il loro veicolo di seconda mano invece che nuovo di zecca.acquistare un veicolo di seconda mano? I motivi che possono spingere una persona asulle macchine usate possono essere davvero tantissimi. Uno dei motivi principali è senza dubbio l’assenza della svalutazione, in quanto il valore di mercato rimane stabile, dato che la svalutazione si verifica principalmente nei primi due anni ...