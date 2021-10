Mattarella: "La pace è un dovere per tutti" (Di domenica 10 ottobre 2021) "La pace si può costruire dal basso - ha aggiunto il Capo dello Stato - , perché impone coerenza nell'agire quotidiano, nel linguaggio che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha minori ... Leggi su sardegnalive (Di domenica 10 ottobre 2021) "Lasi può costruire dal basso - ha aggiunto il Capo dello Stato - , perché impone coerenza nell'agire quotidiano, nel linguaggio che si usa, nella solidarietà concreta verso chi ha minori ...

Advertising

RaiNews : È partita la Marcia della Pace Perugia-Assisi. Sessanta anni fa la prima edizione organizzata da Aldo Capitini… - Agenzia_Ansa : La pace è un 'dovere per tutti' e 'si può costruire dal basso perché impone coerenza nell'agire quotidiano, nel lin… - Radio1Rai : ??Marcia della Pace @perugiassisi, #Mattarella: 'La pace non soltanto è possibile, ma è un dovere per tutti, Stati,… - sdavite110 : “avere a cuore il proprio destino come quello dell’altro” in un tempo di provocazioni mediatiche che prestano il fi… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Mattarella: 'La pace è un dovere' (Sì, grazie. Ce lo ha già indicato la UE minacciando la Polonia) -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella pace Perugia - Assisi,Mattarella:pace è dovere 13.11 Perugia - Assisi,Mattarella:pace è dovere Compie 60 anni la Marcia della Pace da Perugia ad Assisi e quest'anno il filo conduttore è "I care". "La pace è un dovere per tutti. Si può costruire dal basso - scrive il ...

Mattarella: "La pace è un dovere per tutti" ... forze sociali, cittadini, operare per costruirla": è uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato alla PerugiAssisi 2021. "La pace si può costruire ...

Mattarella, la pace è un dovere per tutti Agenzia ANSA Marcia della Pace Perugia-Assisi Mattarella: "La pace è un dovere per tutti" È il giorno della tradizionale marcia per la pace e la fraternità Perugia-Assisi, nel sessantesimo anniversario della prima, organizzata da Aldo Capitini ne ...

Marcia Perugia-Assisi. Il messaggio del Presidente Mattarella:«La pace è un dovere di tutti» PERUGIA- In testa lo striscione "I care" portato dagli studenti di Sinalunga e dagli unversitari di Padova. Si è aperta così la marcia della pace Perugia-Assisi che ...

13.11 Perugia - Assisi,è dovere Compie 60 anni la Marcia dellada Perugia ad Assisi e quest'anno il filo conduttore è "I care". "Laè un dovere per tutti. Si può costruire dal basso - scrive il ...... forze sociali, cittadini, operare per costruirla": è uno dei passaggi del messaggio che il presidente della Repubblica Sergioha inviato alla PerugiAssisi 2021. "Lasi può costruire ...Mattarella: "La pace è un dovere per tutti" È il giorno della tradizionale marcia per la pace e la fraternità Perugia-Assisi, nel sessantesimo anniversario della prima, organizzata da Aldo Capitini ne ...PERUGIA- In testa lo striscione "I care" portato dagli studenti di Sinalunga e dagli unversitari di Padova. Si è aperta così la marcia della pace Perugia-Assisi che ...