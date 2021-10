Anticipazioni Un Posto al sole dal 11 al 15 ottobre 2021 | la scelta di Serena

(Di domenica 10 ottobre 2021) Nelle puntate dal 11 al 15della soap opera napoletana Unalvedremointenzionata ad affrontare Viviana, nella paura di perdere nuovamente Filippo.Unaldal 11 al 13: ladinon sopporta più la presenza di Viviana soprattutto per il modo con cui si pone nei confronti di Filippo. Per questa ragione vuole affrontarla anche se sa perfettamente quale sarà la reazione del suo amato. Infatti non appena avrà un confronto con la giovane, subito Filippo inizierà a cambiare atteggiamento con lei.era consapevole di questa possibilità, ma nello stesso tempo ci teneva ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Un Posto al Sole Michele scopre il tradimento: la reazione - #Anticipazioni #Posto #Michele #scopre - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre 2021: Serena non ci sta - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 8 ottobre: Silvia non riesce a rinunciare a Giancarlo - infoitcultura : “Un posto al sole”, le anticipazioni: Alberto e Clara litigano, e Patrizio… - infoitcultura : Un posto al sole: Alberto, Clara e Patrizio, il battesimo della discordia. Anticipazioni -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Posto

Domenica In:del prossimo 10 ottobre, uno speciale su Ballando con le Stelle La ...si darà spazio alla messa in onda della telecronaca diretta della finale per il terzo ed il quarto...... la gara di calcio valevole per il terzo e quartodella Nations League . Domenica in , ledella quarta puntata: in studio arriverà Milly Carlucci In occasione della quarta ...Un pomeriggio di domenica che ha il sapore d’estate. Tornano infatti tutte le soap di Mediaset nel pomeriggio del 10 ottobre 2021 visto che su Rai 1 va in onda la partita che vedrà l’Italia giocarsi i ...Anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dall’11 al 15 ottobre 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap opera ...