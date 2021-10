Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2021 ore 07:30 (Di sabato 9 ottobre 2021) Viabilità DEL 9 OTTOBRE 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E L’A24; PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA Viabilità, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE FINO AL 31 DICEMBRE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE. INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA Regione Lazio. TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ: LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 ottobre 2021)DEL 9 OTTOBREORE 07:20 FEDERICO MONTI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA IL RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA NOMENTANA E L’A24; PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINA PROSEGUONO I LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A SEGUITO DEI DANNI DA MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI. ATTIVE FINO AL 31 DICEMBRE TEMPORANEE DISCIPLINE DI TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE DI VELOCITÀ DAL KM 30 AL KM 19 E 700. PRESTARE ATTENZIONE. INFINE, LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ: LA LINEA S15 ACILIA-PIRAMIDE ...

Cade albero su auto in transito a Roma, nessun ferito Un grosso albero è caduto stamattina su un'auto in transito a Roma. E' accaduto in via del Pigneto. A quanto riferito dai pompieri, non si registrano feriti. I ...la polizia locale per la viabilità che ...

