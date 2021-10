Rivolta d'Adda, cena tra amici finisce in rissa: due feriti (Di venerdì 8 ottobre 2021) Rivolta d'Adda, 8 ottobre 2021 - Una tranquilla cena tra amici finisce in una rissa furibonda, con tanto din lancio di bicchieri e piatti, nonché di sedie e altri arredi. E' accaduto mercoledì sera a ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 8 ottobre 2021)d', 8 ottobre 2021 - Una tranquillatrain unafuribonda, con tanto din lancio di bicchieri e piatti, nonché di sedie e altri arredi. E' accaduto mercoledì sera a ...

Rivolta d'Adda, invito a cena con... rissa finale: tre denunciati RIVOLTA D'ADDA - I carabinieri hanno denunciato tre cittadini italiani, di età compresa tra i 36 e i 55 anni, tutti con precedenti di polizia, per il reato di rissa e lesioni personali. Tra i tre ...

Rivolta d'Adda, invito a cena con... rissa finale: tre denunciati Vecchie ruggini tra due dei tre uomini sono sfociate prima in una feroce lite e poi in una violenta scazzottata ...

