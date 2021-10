Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2021

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Vediamo l’diFox del 8. Eccoci pronti anche stamattina a togliervi ogni curiosità in fatto di previsioni astrologiche sull’amore, la fortuna e il lavoro. Come sarà questo Venerdì e cosa promette il week end? Intanto tenetevi pronti perché l’ingresso di Venere in Sagittario a partire dal giorno 7ne porterà delle belle! Vi diciamo tutto nell’disegno per segno che trovate di seguito: buona lettura e buon fine settimana a tutti!Fox 8, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: l’accordo fra le persone si trova soprattutto con il dialogo, ancora di più in coppia Fortuna: potreste conoscere una persona interessante sotto molti ...