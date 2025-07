Nasce la casa dello sport Al ’Bihac’ maxi cantiere

Un fabbricato che verrà realizzato per dare risposta alle esigenze di sport e svago della comunità, trasformando il quartiere e promuovendo uno stile di vita attivo e sano. La nuova Casa dello Sport al Bihac sarà un punto di riferimento, un simbolo di investimento e crescita, pronto a ospitare eventi, allenamenti e momenti di aggregazione. Un'occasione unica per rinascere e condividere passioni sportive in un ambiente moderno e accogliente.

Sarà un centro sportivo “Bihac” totalmente rinnovato, quello che prenderà forma dopo il maxi-cantiere che si sta preparando e che avrà un valore di 625mila euro. E che si è ulteriormente definito a seguito del passaggio consiliare di lunedì sera, servito a concedere una deroga rispetto alla distanza dei nuovi spogliatoi (che verranno realizzati a breve) e i confini con le proprietà vicine. "Un fabbricato che verrà realizzato per dare risposta alle numerose realtà sportive che utilizzano gli impianti presenti in via Napoleonica – spiegano il sindaco di Bondeno, Simone Saletti, e l’assessore allo sport, Ornella Bonati –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nasce la casa dello sport. Al ’Bihac’ maxi cantiere

