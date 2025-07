Il Tour de France quest’anno può essere più spettacolare che mai

Il Tour de France di quest’anno promette di essere più spettacolare che mai, riportando alla mente quei ricordi d’infanzia quando, tra una partita di pallone e un gelato, il grande ciclismo era il cuore pulsante dell’estate. Ricordi di anni in cui il sole splendeva forte e le strade francesi si trasformavano in un’arena di sfide epiche. I luglio di un tempo, uniti a questa passione, tornano a vivere sotto nuove luci, pronti a far battere il cuore degli appassionati.

C’erano anni nei quali – anni bambini e adolescenti – a luglio, se si era al mare, la spiaggia non era il centro di tutto. O almeno il pomeriggio. Perché in spiaggia, almeno il pomeriggio, c’erano sì la sabbia, le onde, i materassini, le biglie, il gelato, il coccobelobelobelo, il pallone, gli amici e poi, più in là con gli anni, le turiste straniere, ma non c’era ciò che rendeva luglio il migliore dei mesi: il Tour de France. I luglio di quegli anni bambini e adolescenti erano mattinate d’attesa, televisioni accese all’ora giusta, quella dell’inizio della diretta. E poi occhi incollati sullo schermo per vedere pedalare i corridori in quella terra coi nomi strani pieni di sci e ics e iu e a ed e in più di quelle che poi effettivamente venivano pronunciate dai telecronisti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it