Meteo Roma del 05-07-2025 ore 06 | 15

Previsioni meteo per Roma e Italia del 5 luglio 2025: una giornata all'insegna di variabilità e cambiamenti. Al Nord, mattina con piogge sparse e instabilità, specialmente su Liguria e coste adriatiche. Nel pomeriggio, temporali sui rilievi, mentre le pianure si mantengono più asciutte. Centro, stabile al mattino, ma con possibili acquazzoni nel pomeriggio. Scopri come vestirsi e pianificare al meglio la tua giornata!

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino montenovi su tutte le regioni con piogge Da isolate a Sparse piaciuto su Liguria e coste adriatiche al pomeriggio instabilità momento su rilievi con sviluppo di acquazzoni e temporali più asciutto su costi e pianure in serata e nottata tempo e miglioramento con numero di te al centro al mattino tempo stabile con Cieli del tutto soleggiati al pomeriggio acquazzoni temporali in sviluppo in Appennino con locali sconfinamenti tempo invariato altrove in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto schiarite al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di Cherry sereni al pomeriggio pioggia e temporali sviluppo nelle zone interne in Appennino invariata altro in serata e nottata torna il tempo stabile con ampie schiarite su tutti i settori temperature minime massime stabili o in lieve diminuzione soprattutto al centro-nord per previsioni del tempo sono ancora del centro meteo italiano meteo https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it