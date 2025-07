Sunderland Sign centrocampista Noah Sadiki

Il Sunderland ha rivoluzionato il suo centrocampo, annunciando l’arrivo di Noah Sadiki dalla Royale Union Saint-Gilloise, con un investimento che potrebbe superare i 17 milioni di sterline. Questa mossa strategica rafforza la squadra in vista della nuova stagione, portando talento e freschezza. Sadiki, protagonista nel titolo belga, si prepara a scrivere un nuovo capitolo alla Light Stadium, pronto a lasciare il segno in Championship.

2025-07-04 16:49:00 Breaking news: Sunderland ha fatto una terza firma estiva facendo scattare il centrocampista Noah Sadiki dalla squadra belga Royale Union Saint-Gilloise. La tassa non è stata divulgata, ma si dice che i stanchi hanno pagato £ 14 milioni iniziali che potrebbero salire a £ 17,5 milioni. Sadiki ha firmato un accordo di cinque anni allo stadio della luce dopo aver svolto un ruolo chiave nel primo successo del titolo belga di Union SG in 90 anni della scorsa stagione. Benvenuti in Sunderland AFC, Noah Sadiki! – Sunderland AFC (@sunderLanfc) 4 luglio 2025 Sunderland continua a rafforzare. 🔗 Leggi su Justcalcio.com