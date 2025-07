Genova | 20 indirizzi da non perdere

La bellezza della città caruggi vista da vicino: luoghi d’arte, botteghe storiche e santuari dello street food. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Genova: 20 indirizzi da non perdere

In questa notizia si parla di: genova - indirizzi - perdere - bellezza

Milano di continuo accoglie e fa suoi sapori, usi e costumi. Genova e Venezia si alleano nel gustio e sulla costa sarda, una “Cabana” per brindare tra mare e campagna. Cinque nuovi indirizzi da annotare - Milano, sempre aperta e curiosa, si fonde con i sapori di Genova e Venezia, creando alleanze gastronomiche uniche.

LA NAZIONALE DI RUGBY TORNA A GENOVA Sabato 22 novembre gli Azzurri del rugby tornano a Genova per affrontare Samoa nell’ultimo test match delle Autumn Nations Series 2025. Un appuntamento carico di emozione allo stadio Ferraris, che si conf Vai su Facebook

Genova in fiore: scopritela durante Euroflora 2025 con la guida Pocket in download gratuito; Le migliori trattorie e ristoranti di Genova per la cucina ligure; Centri termali in Liguria: relax e benessere.

Le migliori pizzerie di Genova 2022: gli indirizzi da non perdere - Focacce, pizza a taglio e tonda, in stile napoletano o con impasto più basso e croccante: ecco tutte le più buone pizze del capoluogo ligure. Lo riporta gamberorosso.it

Gli indirizzi beauty da non perdere per chi viaggia in Europa - ... ilsecoloxix.it scrive