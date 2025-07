Vuoi diventare milionario? Aiuta un milione di persone | il consiglio dell' imprenditrice Virginia Tosti ai giovani

Vuoi diventare milionario aiutando un milione di persone? Scopri il consiglio di Virginia Tosti, imprenditrice di successo e mente brillante dietro star2impact. A soli 39 anni, ha rivoluzionato il panorama lavorativo italiano, creando oltre 2.500 posti di lavoro e ispirando i giovani. Ecco come ha trasformato la sua passione in un movimento di cambiamento, dimostrando che il vero successo si misura anche nell’impatto sociale.

A 39 anni è considerata una delle donne che stanno cambiando l’Italia. Con la sua startup, star2impact, ha trovato lavoro a oltre 2.500 persone. Ecco come ha fatto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Vuoi diventare milionario? Aiuta un milione di persone»: il consiglio dell'imprenditrice Virginia Tosti ai giovani

