Malato di Sla e in cura per sei anni ma non era vero niente | famiglia risarcita

Una storia drammatica che evidenzia come diagnosi errate possano devastare vite e famiglie. Un uomo di 59 anni, convinto di essere affetto da SLA per sei anni, ha vissuto un incubo che si è concluso tragicamente con il suo gesto estremo. La verità emersa solo dopo, rivelando un’altra condizione meno grave, ha scosso profondamente tutti. Questa vicenda solleva importanti domande sulla fiducia nel sistema sanitario e sulla gestione delle diagnosi.

Un operaio di 59 anni residente a Cisterna di Latina si è tolto la vita. Per anni ha pensato di essere malato di Sla. Ma non era vero. Aveva l’artrosi cervicale. La storia che racconta oggi Il Messaggero comincia nel 2000, quando l’uomo comncia ad avvertire vertifigini ricorrenti e difficoltà di deambulazione. Si rivolge alla Asl e il medico diagnostica la sclerosi laterale amiotrofica, una malattia neurodegenerativa gravissima e senza possibilità di guarigione. Sei anni. Per sei anni l’uomo viene sottoposto a cure farmacologiche specifiche. Per rallentare i danni neurologici della Sla. Affronta un percorso terapeutico. 🔗 Leggi su Open.online

