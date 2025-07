Melanoma cutaneo | la biopsia virtuale per diagnosi più accurate e meno invasive

Il melanoma cutaneo rappresenta una minaccia seria, ma grazie alla biopsia virtuale con microscopia confocale riflettente, la diagnosi diventa più accurata e meno invasiva. Questo innovativo strumento, fondamentale per dermatologi e chirurghi, permette di analizzare in profondità le lesioni sospette senza bisturi, migliorando la gestione dei pazienti a rischio. Scopriamo come funziona e chi può beneficiare di questa tecnologia all'avanguardia, disponibile presso l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

Strumento strategico per dermatologi e chirurghi nella gestione dei pazienti a rischio, la microscopia confocale riflettente consente di studiare in profondità le lesioni sospette senza bisogno di bisturi. Ecco come funziona e chi può sottoporsi a questo esame effettuato dall'Istituto Nazionale dei Tumori (Int) di Milano.

