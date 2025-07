Texas i 25 morti per l’alluvione e le 23 giovani del centro cristiano Camp Mystic disperse

L’alluvione che ha devastato il Texas occidentale ha portato con sé una triste conta di 25 vittime e numerosi dispersi, tra cui 23 giovani del centro estivo Mystic Camp. La regione, ancora sotto choc, lotta per trovare i dispersi tra le acque impetuose, mentre i soccorsi cercano di fare luce su questa tragedia. La speranza resta viva, ma il bilancio si fa sempre più pesante.

I morti sono 25. Ma all’appello mancano da 23 a 25 delle 750 ragazze che alloggiavano nel centro estivo cristiano femminile Mystic Camp, travolto dalle acque. L’alluvione che ha colpito il Texas occidentale conta ancora decine di dispersi, soprattutto nella contea di Kerr. 237 per ora i salvati, mentre il governatore del Texas Greg Abbott ha annunciato in conferenza stampa di aver dichiarato aree disastrate le contee di Bandera, Cope, Comal, Concho, Gillespie, Kendall, Kerr, Kimble, Llano, Mason, McCullouch, Menard, San Saba e Tom Green. Il Camp Mystic. Il Camp Mystic, sulle rive del fiume Guadalupe a Hunt, in Texas, è gestito da generazioni della stessa famiglia fin dagli anni ’30. 🔗 Leggi su Open.online

