coperto di sangue follia in centro

Un episodio inquietante ha scosso il cuore della città: un uomo di 40 anni, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si è presentato in centro completamente fuori controllo, coperto di sangue e in preda alla follia. La scena, avvenuta intorno alle 15.30 a pochi passi da piazza XX Settembre, ha generato panico tra i passanti. Le autorità sono intervenute rapidamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Coperto di sangue e completamente fuori di sé: così un giovane uomo ieri si è presentato in strada in pieno centro, causando il panico tra i passanti. L'allarme è arrivato intorno alle 15.30 da una zona a pochi passi da piazza XX Settembre e dalle vie più frequentate della città. In base a quanto è stato poi ricostruito, il 40enne, residente in zona, mentre era in casa avrebbe assunto delle sostanze stupefacenti, che gli avrebbero provocato violente allucinazioni. Sotto l'effetto della droga, il civitanovese avrebbe iniziato a provocarsi una serie di tagli con un coltello. Poi, ferito e sanguinante, è sceso in strada, urlando frasi senza senso, del tutto fuori controllo, in una condizione terribile.

