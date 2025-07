Santa Maria Capua Vetere il progetto per i bambini che incontrano i genitori in carcere | Uno spazio per annullare le distanze fra i piccoli le madri e i padri e per mitigare il trauma

A Santa Maria Capua Vetere nasce un progetto innovativo per i bambini che incontrano i genitori in carcere, creando uno spazio di ascolto e confronto. L'iniziativa “Altrove – Non è la mia pena” mira a ridurre le distanze emotive e alleviare il trauma, aiutando i piccoli a conoscere e comprendere la realtà familiare. Un passo importante verso il supporto e la solidarietà , perché ogni bambino merita una possibilità di speranza e rinascita.

Il progetto Altrove – Non è la mia pena all'interno del penitenziario campano. «A causa della difficoltĂ che i grandi hanno nel raccontare la propria storia, alcuni minori nemmeno erano a conoscenza della veritĂ sulla sorte dei loro genitori». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Santa Maria Capua Vetere, il progetto per i bambini che incontrano i genitori in carcere: «Uno spazio per annullare le distanze fra i piccoli, le madri e i padri e per mitigare il trauma»

In questa notizia si parla di: progetto - genitori - santa - maria

Adottare un bambino: a Napoli parte un progetto di accompagnamento e sostegno per genitori e figli - A Napoli prende il via un innovativo progetto di accompagnamento e sostegno dedicato ai genitori che decidono di adottare.

Una famiglia di medici (i genitori e i tre figli) volontari in Togo, due neosposi in viaggio di nozze nel Brasile più povero, tanti ragazzi e ragazze pronti a partire per progetti missionari o esperienze di volontariato all’estero. ... leggi l'articolo sulla GazzettadiMil Vai su Facebook

Santa Maria Capua Vetere, il progetto per i bambini che incontrano i genitori in carcere: «Uno spazio per annullare le distanze fra i piccoli, le madri e i padri e per mitigare il trauma; Associazionismo, serve una rete mondiale per dare voce a genitori e figli; “Genitori al tappeto”, a Savoca incontro formativo a supporto della genitorialità .

Santa Maria a Vico, al via il Campo Estivo “SMAV 2025” per bambini e ragazzi: un progetto educativo e sociale affidato alla Cooperativa Amira - promosso dal Comune di Santa Maria a Vico e rivolto a 40 minori tra i 3 e i 14 anni, con particolare attenzione ai figli di genitori separati o divorziati. Riporta marigliano.net

Santa Maria a Vico, neonata morta in culla nel 2023. I medici al processo: «Aveva lividi e segni dietro la schiena» - Presentava vari lividi e segni anche dietro la schiena, tra cui alcune ustioni, la piccola Aurora Savino, la neonata di Santa Maria a Vico (Caserta) trovata morta il 2 settembre ... Come scrive msn.com