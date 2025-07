Nuova udienza a luglio Si deciderà se applicare l’isolamento diurno all’ex Nar Cavallini

Il destino di Gilberto Cavallini si avvicina a una svolta decisiva: l’udienza del 10 luglio davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna rileggerà il suo futuro, tra il ricordo di una vita passata in carcere e le richieste di isolamento diurno avanzate dall’accusa. La decisione potrebbe cambiare radicalmente le sorti dell’ex terrorista Nar, che da decenni vive sotto i riflettori della giustizia. Cosa riserverà questa importante udienza?

Strage del 2 agosto, fissata un’altra udienza – il 10 luglio - davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna sulla semilibertà di Gilberto Cavallini. Per l’ex terrorista Nar, assistito dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, si deciderà se applicare l’isolamento diurno al 73enne (ora in regime di semilibertà nel carcere di Terni) come richiesto dal sostituto procuratore generale Antonietta Di Taranto. In carcere dal 1983, sta scontando nove ergastoli. A gennaio, la pronuncia della Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo di Cavallini per concorso con gli altri ex Nar, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini nella strage: è stato ribadito che fu Cavallini il quarto uomo del massacro in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, e sempre lui rappresentò ‘il ponte’ tra destra eversiva e Servizi deviati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it