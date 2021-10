Fribo | il gatto robot che combatte la solitudine

Leggi su udine20

(Di venerdì 8 ottobre 2021) A vederlo è un po’ inquietante, ma “” ti aiuterà a fare amicizia. È questo l’obiettivo dei ricercatori che hanno inventato il gattino nero che tanto sta facendo parlare di sè. Ma vediamo meglio di cosa si tratta. COME FUNZIONAPosizionandoall’interno della propria casa e in quella dei propri amici, ilosserverà costantemente le attività che gli si svolgono davanti grazie a un insieme di microfoni e sensori. Dal vostro arrivo a casa all’eccensione della tv oppure l’apertura di una porta, una sorta di Grande Fratello condiviso con i tuoi amici, ma con le sembianze di un. Ildeve essere installato dai membri di un gruppo di amici. Non è pensato per essere un sostitutivo delle interazioni reali, ma non è nemmeno un social che ...