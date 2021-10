Forse foro e notch sul prossimo iPhone 14, ma è solo un’ipotesi (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sarà un foro nello schermo di iPhone 14? Di sicuro ci sarà il notch, su cui l’azienda californiana ha lavorato quest’anno per ridurne le dimensioni del 20% rispetto alle passate generazioni. Come riportato da ‘macrumors.com‘, il notch farà parte anche del design di iPhone 14, visto che la società lo utilizza per il contenimento di diversi sensori (non solo della fotocamera frontale, ma anche per il Face ID, giusto per farvi un esempio banale). Se si dovesse fare a meno del notch, dove troverebbe posto il Face ID? Del resto, Apple non farà a meno del sistema di sblocco, quindi sarebbe inutile pensare verrà abbandonato. Al più potremmo assistere, sempre a bordo di iPhone 14, un’ulteriore riduzione delle dimensioni del notch, che, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ci sarà unnello schermo di14? Di sicuro ci sarà il, su cui l’azienda californiana ha lavorato quest’anno per ridurne le dimensioni del 20% rispetto alle passate generazioni. Come riportato da ‘macrumors.com‘, ilfarà parte anche del design di14, visto che la società lo utilizza per il contenimento di diversi sensori (nondella fotocamera frontale, ma anche per il Face ID, giusto per farvi un esempio banale). Se si dovesse fare a meno del, dove troverebbe posto il Face ID? Del resto, Apple non farà a meno del sistema di sblocco, quindi sarebbe inutile pensare verrà abbandonato. Al più potremmo assistere, sempre a bordo di14, un’ulteriore riduzione delle dimensioni del, che, ...

