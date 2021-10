Quei combattenti per i diritti umani che vogliono la distruzione di Israele

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Nella lunga storia dell’antisemitismo sta accadendo qualcosa di nuovo. L’ostilità verso(non verso la sua politica che, come tutte le politiche, può essere aspramente criticata, ma verso l’esistenza stessa dicome stato che ha diritto di figurare tra le nazioni del mondo e di difendersi e difendere i propri cittadini) coinvolge apertamente anche chi mai avremmo immaginato. Gli anni appena trascorsi sono stati quelli “in cui l’antisemitismo sarebbe dovuto sparire, e invece è cresciuto e si è fatto esplicito. Abbiamo fallito”. Parte da questa amara constatazione l’ultimo libro di Fiamma Nirenstein, Jewish Lives Matter.e antisemitismo (Giuntina). Poco più di cento pagine, una sorta di lettera aperta a chiunque voglia ascoltare, in cui della nuova “Israelofobia”, professata senza imbarazzo o ...

Esce in libreria per Giuntina "Jewish lives matter". Nella sua nuova opera, la giornalista fiorentina parte dall'ultimo capitolo del conflitto tra israele e Hamas per analizzare la nuove forme dell'an ...