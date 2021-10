Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi giovedì 7 ottobre 2021 | numeri e combinazione vincente

(Di giovedì 7 ottobre 2021) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedi 5, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 40 (107) 8 (62) 58 (60) 75 (54) 6 (51) Cagliari: 45 (96) 40 (82) 85 (61) 57 (60) 88 (60) Firenze: 26 (95) 2 (68) 30 (60) 67 (55) 13 (49) Genova: 49 (84) 14 (82) 48 (76) 86 (64) 55 (52) Milano: 90 (113) 25 (85) 31 (83) 59 (56) 82 (51) Napoli: 78 (76) 23 (72) 8 (72) 69 (69) 47 (63) Palermo: 18 (65) 11 (64) 26 (61) 62 (59) 88 (55) Roma: 8 (58) 5 (58) 53 (48) 33 (47) 23 (45) Torino: 70 (83) 76 (75) 63 ...

Domani sarà invece il turno del e del classico, che metterà in palio invece un jackpot di 91,5 milioni di euro. Leggi anche > SIVINCETUTTO, LE QUOTEAPPROFONDIMENTI LA DEA BENDATA, è festa in Campania: vincite per oltre 35 mila euro LA CURIOSITÀe 10eLotto: a Caserta due vincite da 70mila euro PIACERIsi rinnova ...PALERMO 12 19 56 59 34. GENOVA 68 69 72 24 44. Ecco le estrazioni del Lotto di oggi 5 ottobre:. BARI 46 19 12 16 07. TORINO 45 69 20 56 18. I numeri vincenti del 10eLOTTO. 05 12 19 20 21 25 31 41 42 4 ...Tarquinia – Superenelotto, vinti 60mila euro a Tarquinia. Centrato un cinque. Lo rende noto l’agenzia Agipronews che spiega: “Nessun sei nella prima estrazione della settimana del Superenalotto, e il ...