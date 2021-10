Asl Napoli 1, sospesi altri 6 sanitari non vaccinati (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono un dirigente medico, un medico di Medicina generale, tre infermieri e uno specialista ambulatoriale i sanitari sospesi dall’Asl Napoli 1 perché non vaccinati. altri sei dipendenti dell’Asl Napoli 1 Centro sono stati sospesi temporaneamente dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti Covid-19 obbligatorio per i sanitari. Si tratta di un dirigente medico, Leggi su 2anews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Sono un dirigente medico, un medico di Medicina generale, tre infermieri e uno specialista ambulatoriale idall’Asl1 perché nonsei dipendenti dell’Asl1 Centro sono statitemporaneamente dal servizio per non essersi sottoposti al vaccino anti Covid-19 obbligatorio per i. Si tratta di un dirigente medico,

