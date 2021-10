Tim | visita virtuale del Mausoleo d’Augusto per Associazioni Consumatori

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) –delper i vertici delledei. Nella sede di Tim a Roma, in Via del Pellegrino, è stata presentata oggi in anteprima la nuova soluzione che presto diventerà un’APP per far conoscere una delle più grandi magnificenze della capitale in tutto il mondo. I rappresentanti dellehanno così potuto vivere un’esperienza immersiva in 3D attraverso visori Oculus. Il viaggioconsente di attraversare le diverse epoche del: dalle origini nel I secolo avanti Cristo – quando il monumento era dentro il Campo Marzio, con il Tevere a fianco e il Pantheon in lontananza -, al Medioevo, quando diventò un giardino all’italiana fino ad arrivare, tra varie ...

Teleborsa

virtuale del Mausoleo d'Augusto per i vertici delle Associazioni dei Consumatori. Nella sede dia Roma , in Via del Pellegrino, è stata presentata oggi in anteprima la nuova soluzione che ...... si articolerà in una mattinata di lavori al Teatro degli Emiliani e in unapomeridiana alle ... Il programma della mattinata vedrà la presenza di:Briercliffe, segretario generale di AIPH - ...(Teleborsa) - Visita virtuale del Mausoleo d'Augusto per i vertici delle Associazioni dei Consumatori. Nella sede di Tim a Roma, in Via del Pellegrino, è stata presentata oggi in anteprima la nuova so ...