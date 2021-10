Sui sassi che ci sono nel mare (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi mi racconta con parole sue il raccontino che abbiamo appena letto? «Ah, sì, con i sassi!» «Anche io faccio quel gioco con i sassi. Me lo h ai segnato mio padre. E’ difficile far saltare i sassi sull’acqua. Dipende da come li lanci». «Sì, li devi lanciare in modo molto… In un modo molto vicino all’acqua, vicinissimo…». «Per me bisogna anche scegliere anche il sasso giusto. Perché me lo ha spiegato mio fratello. Se tu scegli un sasso piatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Chi mi racconta con parole sue il raccontino che abbiamo appena letto? «Ah, sì, con i!» «Anche io faccio quel gioco con i. Me lo h ai segnato mio padre. E’ difficile far saltare isull’acqua. Dipende da come li lanci». «Sì, li devi lanciare in modo molto… In un modo molto vicino all’acqua, vicinissimo…». «Per me bisogna anche scegliere anche il sasso giusto. Perché me lo ha spiegato mio fratello. Se tu scegli un sasso piatto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

