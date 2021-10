Salari alti e tasse basse, ora Boris Johnson promette miracoli (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Regno Unito è alle prese con un autunno di disagi – dagli scaffali vuoti alla crisi del carburante, fino all’allarme maiali – ma per Boris Johnson le difficoltà di oggi sono il prezzo da pagare per “ricostruire meglio” l’economia britannica, ora che il paese è libero dalle catene dell’Unione europea e che la pandemia è stata domata grazie alla “pozione magica inventata a Oxford” (alias il vaccino AstraZeneca). Il premier ha concluso oggi la conferenza annuale del Partito conservatore a Manchester con un discorso all’insegna delle magnifiche sorti e progressive che attendono la popolazione britannica: un ottimismo che stride con le scene di panico delle ultime settimane, quando la congiuntura tra penuria di manodopera in alcuni settori e carenza di carburante ha fatto scattare paragoni con il famigerato “Inverno del malcontento” alla fine degli anni ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il Regno Unito è alle prese con un autunno di disagi – dagli scaffali vuoti alla crisi del carburante, fino all’allarme maiali – ma perle difficoltà di oggi sono il prezzo da pagare per “ricostruire meglio” l’economia britannica, ora che il paese è libero dalle catene dell’Unione europea e che la pandemia è stata domata grazie alla “pozione magica inventata a Oxford” (alias il vaccino AstraZeneca). Il premier ha concluso oggi la conferenza annuale del Partito conservatore a Manchester con un discorso all’insegna delle magnifiche sorti e progressive che attendono la popolazione britannica: un ottimismo che stride con le scene di panico delle ultime settimane, quando la congiuntura tra penuria di manodopera in alcuni settori e carenza di carburante ha fatto scattare paragoni con il famigerato “Inverno del malcontento” alla fine degli anni ...

