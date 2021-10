Nuova vita per Capoferri serramenti: grandi commesse e rapporto diretto con le archistar (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adrara San Martino. Capoferri serramenti, realtà storica di Adrara San Martino che negli anni ha saputo consolidarsi come un punto di riferimento nella serramentistica per le archistar mondiali, esce con anticipo dalla procedura ex 182bis e getta le basi per una Nuova stagione di sviluppo. L’azienda ha infatti recentemente varato il nuovo piano industriale che si pone l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 35 milioni di euro entro il 2025, raddoppiando il giro d’affari attuale (era di circa 18 milioni nel 2019, cui ha seguito una contrazione del 15% a causa del fermo cantieri e del fermo produzione legato alla pandemia) e crescendo del 35% anno su anno che già registrava prima della pandemia. Le “traversie” finanziarie dell’azienda di Adrara erano iniziate lo scorso 2014 in seguito all’ingresso del ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Adrara San Martino., realtà storica di Adrara San Martino che negli anni ha saputo consolidarsi come un punto di riferimento nellastica per lemondiali, esce con anticipo dalla procedura ex 182bis e getta le basi per unastagione di sviluppo. L’azienda ha infatti recentemente varato il nuovo piano industriale che si pone l’obiettivo di raggiungere un fatturato di 35 milioni di euro entro il 2025, raddoppiando il giro d’affari attuale (era di circa 18 milioni nel 2019, cui ha seguito una contrazione del 15% a causa del fermo cantieri e del fermo produzione legato alla pandemia) e crescendo del 35% anno su anno che già registrava prima della pandemia. Le “traversie” finanziarie dell’azienda di Adrara erano iniziate lo scorso 2014 in seguito all’ingresso del ...

