Napoli, incensurato ucciso in un agguato (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carmine D'Onofrio era in strada con la compagna, nel quartiere Ponticelli, intorno alle 2.00 di questa notte. E' stato affrontato, non si sa da quante persone, che gli hanno sparato contro almeno ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Carmine D'Onofrio era in strada con la compagna, nel quartiere Ponticelli, intorno alle 2.00 di questa notte. E' stato affrontato, non si sa da quante persone, che gli hanno sparato contro almeno ...

Advertising

pccpla : RT @RaiNews: Un incensurato di 23 anni è morto la notte scorsa a Napoli in seguito alle ferite d'arma da fuoco riportate. E' il nipote di u… - RaiNews : Un incensurato di 23 anni è morto la notte scorsa a Napoli in seguito alle ferite d'arma da fuoco riportate. E' il… - A5359201 : RT @MediasetTgcom24: Napoli, incensurato ucciso a colpi di arma da fuoco #cronacanapoli - infoitinterno : Napoli: spari contro incensurato, muore 23enne in ospedale - Gazzettino : Napoli, agguato in strada: incensurato di 23 anni ucciso a colpi di arma da fuoco -