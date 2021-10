IL caso Morisi e quelli invece «silenziati» (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rinvio a giudizio del padre di Matteo Renzi per traffico d'influenze e l'avvocato Luca Di Donna, socio e stretto collaboratore di Giuseppe Conte, finito nel mirino dell'antiriciclaggio sarebbero notizie di maggior interesse, perché riguardano appalti e incarichi pubblici, ma i quotidiani gli dedicano al massimo qualche breve Morisi, Morisi, Morisi… Lo confesso, se 15 giorni fa mi avessero chiesto chi fosse costui, cioè chi si nascondesse dietro questo cognome, non avrei saputo che rispondere. Pur facendo il giornalista da poco meno di mezzo secolo e dirigendo giornali da quasi una trentina di anni, ho alcune fortissime lacune e una di queste è non aver mai avuto a che fare con Luca Morisi, che grazie a un'inchiesta giudiziaria, ho scoperto essere l'artefice del successo di Matteo Salvini. O per lo meno questo è ... Leggi su panorama (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Il rinvio a giudizio del padre di Matteo Renzi per traffico d'influenze e l'avvocato Luca Di Donna, socio e stretto collaboratore di Giuseppe Conte, finito nel mirino dell'antiriciclaggio sarebbero notizie di maggior interesse, perché riguardano appalti e incarichi pubblici, ma i quotidiani gli dedicano al massimo qualche breve… Lo confesso, se 15 giorni fa mi avessero chiesto chi fosse costui, cioè chi si nascondesse dietro questo cognome, non avrei saputo che rispondere. Pur facendo il giornalista da poco meno di mezzo secolo e dirigendo giornali da quasi una trentina di anni, ho alcune fortissime lacune e una di queste è non aver mai avuto a che fare con Luca, che grazie a un'inchiesta giudiziaria, ho scoperto essere l'artefice del successo di Matteo Salvini. O per lo meno questo è ...

