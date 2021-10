Salernitana, tre proposte sul tavolo per la cessione: la decisione entro fine mese (Di martedì 5 ottobre 2021) La cessione della Salernitana sembra a un passo, entro la fine di ottobre la società prenderà un decisione: ci sono un fondo italiano e due stranieri Secondo quanto riportato da Il Mattino, la cessione della Salernitana sarebbe a un passo. Nella giornata di ieri gli intermediari che curano le proposte per l’acquisizione del club avrebbero ricevuto i primi feedback. Le società interessate sarebbero una italiana e due straniere. entro due settimane dovrebbe iniziare la gara tra privati per l’acquisizione della Salernitana. I trustee Isgrò e Bertoli potrebbero quindi cedere la società a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Ladellasembra a un passo,ladi ottobre la società prenderà un: ci sono un fondo italiano e due stranieri Secondo quanto riportato da Il Mattino, ladellasarebbe a un passo. Nella giornata di ieri gli intermediari che curano leper l’acquisizione del club avrebbero ricevuto i primi feedback. Le società interessate sarebbero una italiana e due straniere.due settimane dovrebbe iniziare la gara tra privati per l’acquisizione della. I trustee Isgrò e Bertoli potrebbero quindi cedere la società a breve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

