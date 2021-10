Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai, non ci capisco nulla e mi rompo i…” (Di martedì 5 ottobre 2021) “Quarto Oggiaro? Ha ragione, non ho la minima idea di dove diavolo stia. Se mi metto in macchina fuori dal centro di Milano, sicuro che mi perdo”. Parola di Vittorio Feltri, direttore editoriale di ‘Libero‘, capolista di Fratelli d’Italia e da oggi consigliere comunale a Milano. Con 2.268 voti è stato il più votato nel partito della Meloni, ma a Palazzo Marino i suoi elettori probabilmente non lo vedranno mai. “È chiaro che non me ne frega un cazzo, di amministrazione non ci capisco nulla. Magari vado lì la prima volta giusto a vedere com’è, a curiosare”. Senza di lui, dicono i voti raccolti dai singoli candidati, il partito della Meloni vedrebbe più nero. Non si prende impegni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Quarto Oggiaro? Ha ragione, non ho la minima idea di dove diavolo stia. Se mi metto in macchina fuori dal centro di, sicuro che mi perdo”. Parola di, direttore editoriale di ‘Libero‘, capolista die da oggi. Con 2.268 voti è stato il piùnel partito della Meloni, ma a Palazzo Marino i suoi elettori probabilmente non lo vedranno mai. “È chiaro che non me ne frega un cazzo, di amministrazione non ci. Magari vado lì la prima volta giusto a vedere com’è, a curiosare”. Senza di lui, dicono i voti raccolti dai singoli candidati, il partito della Meloni vedrebbe più nero. Non si prende impegni, ...

ilfoglio_it : Sala a Milano ha vinto al primo turno. 'Salvini ha sbagliato. Ormai rovina ogni cosa che tocca. Sbaglia anche quand… - cigurt88 : RT @fattoquotidiano: Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai, n… - Patty66509580 : Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai… - StefanoIntorre : RT @fattoquotidiano: Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai, n… - alexarmuzzi : RT @fattoquotidiano: Milano, parla il consigliere comunale Vittorio Feltri (il più votato di Fratelli d’Italia): “Non so se ci andrò mai, n… -