L'astensione dal voto è un male da non sottovalutare. Scrive D'Ambrosio (Di martedì 5 ottobre 2021) Come era stato previsto, il dato generale dell'affluenza, alle elezioni amministrative, è risultato in forte diminuzione: si attesta al 54,69%, in questo primo turno delle amministrative, segnando un record per la bassa partecipazione al voto. In pratica un elettore su due non si è recato alle urne. Dal 2010 ad oggi la minore affluenza si era registrata in precedenza nel 2017 (1.004 i Comuni al voto) con il 60,07%. Lo scorso anno (764 comuni) l'affluenza era stata del 65,62%; nel 2019 (3.685 comuni) del 67,68%. Nella tornata di cinque anni fa aveva votato il 61,52% degli aventi diritto (Ansa). Tale tendenza negativa, non solo italiana, si inserisce in un quadro di astensionismo crescente di più lungo periodo, che coinvolge anche le elezioni politiche: si va da punte di votanti del 90% degli anni '70 a percentuali superiori di poco il 50% degli ultimi ...

