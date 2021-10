Antonino Spinalbese polemico | “Devo stare zitto”

(Di martedì 5 ottobre 2021)si è lamentato, come tutti, del blackout che è avvenuto sui social ieri sera. Il compagno di Belen Rodriguez, in particolare, si è sfogato affermando che, proprio quando aveva cominciato a pubblicare alcuni contenuti dove parlava con i suoi followers, tutto ha smesso di funzionare. Il blackout che nelle scorse ore ha colpito i social network ha spinto molti personaggi del mondo dello spettacolo ad ironizzare Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Antonino Spinalbese non è soddisfatto vediamo il motivo - #Antonino #Spinalbese #soddisfatto - infoitcultura : Antonino Spinalbese: fisico perfetto per Belen? -

Ultime Notizie dalla rete : Antonino Spinalbese

Leggi anche ">non è soddisfatto, vediamo il motivo Un Posto al sole: Nico costretto ad affrontare un momento difficile Gli spoiler, sempre relativi alla puntata di questa sera 5 ...Spinalbanese, l'insoddisfazione del compagno di Belen Come già rivelato ai suoi follower di Instagram nel corso di queste ultime settimane,vuole a tutti i costi aumentare la sua ...Ignazio Moser abbandona temporaneamente i social per risolvere alcuni problemi di salute. "Spero non sia niente di preoccupante". E scatta l'allarme dei fan ...A Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non potrebbero arrivare complimenti migliori dopo avere mostrato com'è diventata la figlia Luna Marì ...