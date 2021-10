Letta: grande successo centrosinistra, vince se privilegia unità (Di lunedì 4 ottobre 2021) "È un grande successo per il centrosinistra, per il Pd. Abbiamo vinto perché abbiamo privilegiato l'unità anzitutto quella interna al Pd e in secondo luogo quella interna al centrosinistra". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "È unper il, per il Pd. Abbiamo vinto perché abbiamoto l'anzitutto quella interna al Pd e in secondo luogo quella interna al". Lo ha ...

Advertising

24emilia : Letta: vittoria, Salvini fa autocritica | 24Emilia - J0k3r_Unlimited : ora mi raccomando... date pure retta a quel che dice #Letta cosa è meglio per il centrodestra... e da grande vittor… - LauraGio_75 : RT @Ecatetriformis: “Questa grande vittoria del Pd e del centrosinistra rafforza l’Italia e il governo' letta il più draghiano di tutti.… - avvo_ : @rtl1025 letta ok ma grande proprio no, non ha votato nessuno. - benjamn_boliche : RT @Radio1Rai: ??Enrico #Letta segretario #Pd: “Grande vittoria per Pd e Centro Sinistra che rafforza l’Italia e il governo Draghi. Il centr… -