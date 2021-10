Facebook Down: James Gunn trolla sul "grande easter egg" di Guardiani della Galassia (Di lunedì 4 ottobre 2021) In pieno Facebook Down, James Gunn scherza su Twitter con un post sul 'grande easter egg' di Guardiani della Galassia; intanto anche Whatsapp e Instagram non funzionano. Facebook Down è in trending topic su Twitter ormai da ore, e James Gunn ha trollato i suoi follower con un post sul grande easter egg di Guardiani della Galassia. Da oggi pomeriggio anche Whatsapp e Instagram non funzionano e molti si sono riversati su Twitter per condividere la propria frustrazione. Un black out che interessa tutta l'Itala e rende inaccessibili i due social e l'app di messaggistica di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 ottobre 2021) In pienoscherza su Twitter con un post sul 'egg' di; intanto anche Whatsapp e Instagram non funzionano.è in trending topic su Twitter ormai da ore, ehato i suoi follower con un post sulegg di. Da oggi pomeriggio anche Whatsapp e Instagram non funzionano e molti si sono riversati su Twitter per condividere la propria frustrazione. Un black out che interessa tutta l'Itala e rende inaccessibili i due social e l'app di messaggistica di ...

