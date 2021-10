Raggi, aspetto esito indagini. Io non mollo, amo Roma ++ (Di domenica 3 ottobre 2021) "Aspettiamo l'esito delle indagini. Io non mollo. Amo Roma". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi a chi le chiedeva, fuori dal seggio elettorale, un commento sull'incendio del Ponte di ferro. . 3 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 3 ottobre 2021) "Aspettiamo l'delle. Io non. Amo". Così la sindaca diVirginiaa chi le chiedeva, fuori dal seggio elettorale, un commento sull'incendio del Ponte di ferro. . 3 ...

Advertising

mrcllznn : RT @destino79: @jacopo_iacoboni Hanno paura solo di calenda, è alquanto evidente Con la Raggi li aspetto al varco al secondo turno - NemNemecsek : RT @destino79: @jacopo_iacoboni Hanno paura solo di calenda, è alquanto evidente Con la Raggi li aspetto al varco al secondo turno - destino79 : @jacopo_iacoboni Hanno paura solo di calenda, è alquanto evidente Con la Raggi li aspetto al varco al secondo turno - MauroMacedonio : @antonellocapor2 A dispetto dei sondaggi, non credo al ballottaggio Michetti/Gualtieri: uno dei due non ci arriva.… - SeleneColangelo : @MaxCi65 @La_manina__ Vedremo nei fatti, se farà bene ok, ma se nei prossimi 2 mesi non cambierà nulla mi aspetto v… -