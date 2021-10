Monster Hunter Rise su PC si mostra con un gameplay trailer! (Di domenica 3 ottobre 2021) Capcom ha mostrato un nuovo gameplay trailer, della durata di circa 9 minuti, della versione PC di Monster Hunter Rise Nel corso della conferenza Capcom andata in onda sul palco del Tokyo Game Show 2021, è stata presentata la tanto attesa versione PC di Monster Hunter Rise. Vociferata già nello scorso febbraio, si era andata un po’ perdendo nella valanga di voci e rumor riguardanti il sempreverde franchise di cacciatori di mostri. Finalmente sappiamo che Rise arriverà su Personal Computer il prossimo 12 gennaio 2022, e che Capcom ha già previsto una versione di prova gratuita a partire dal prossimo 13 ottobre, ottenibile tramite Steam. Infine, nel corso della prossima estate arriverà Sunbreak, una corposa espansione che aggiungerà ... Leggi su tuttotek (Di domenica 3 ottobre 2021) Capcom hato un nuovotrailer, della durata di circa 9 minuti, della versione PC diNel corso della conferenza Capcom andata in onda sul palco del Tokyo Game Show 2021, è stata presentata la tanto attesa versione PC di. Vociferata già nello scorso febbraio, si era andata un po’ perdendo nella valanga di voci e rumor riguardanti il sempreverde franchise di cacciatori di mostri. Finalmente sappiamo chearriverà su Personal Computer il prossimo 12 gennaio 2022, e che Capcom ha già previsto una versione di prova gratuita a partire dal prossimo 13 ottobre, ottenibile tramite Steam. Infine, nel corso della prossima estate arriverà Sunbreak, una corposa espansione che aggiungerà ...

