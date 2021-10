Sinner e Berrettini | doppio delle meraviglie a Indian Wells con vista Davis

Advertising

Moixus1970 : RT @Gazzetta_it: #Sinner, doppio inedito con #Berrettini a Indian Wells : 'La Davis? Non vedo l'ora di giocarla' - Gazzetta_it : #Sinner, doppio inedito con #Berrettini a Indian Wells : 'La Davis? Non vedo l'ora di giocarla' - sportface2016 : #Sinner conferma: 'Giocherò la #DavisCup'. E sulla possibilità di vederlo nel doppio con #Berrettini: 'Vediamo' - infoitsport : Monfils: “L’Italia ha trovato l’oro. Berrettini e Sinner potrebbero giocare contro una finale Slam” - infoitsport : Gael Monfils si sbilancia: 'Matteo Berrettini e Jannik Sinner rivali in una finale Slam' -

Ultime Notizie dalla rete : Sinner Berrettini

Ubi Tennis

è pronto a giocare la quarta finale della stagione, la quinta della carriera se si considera ... Lì a Torino troverebbe Matteo, numero 6 della classifica per Torino e prossimo compagno ...... lasciando uno spiraglio all'affascinante eventualità di vederlo impegnato nel doppio con Matteo. Riguardo al confronto con Gael Monfils di domani, domenica 3 ottobre,spiega: 'Sarà ...“Prima degli US Open mi sono allenato con Matteo e ci siamo messi d’accordo per il doppio all’Indian Wells. Mi fa piacere giocare con lui, posso imparare moltissimo da lui, capire come ragione e come ...Nel finale lui è stato sfortunato con l’infortunio ed è un peccato che sia finita così. Segnali incoraggianti dal punto di vista del gioco per il giovane tennista azzurro:. Sono felice di tornare in f ...