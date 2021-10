Sassuolo-Inter, Dzeko: “Entrato in campo per fare la differenza” (Di sabato 2 ottobre 2021) “Scudetto? Dobbiamo guardare di partita in partita. Alla Lazio penseremo dopo la sosta”. Lo ha detto l’attaccante dell’Inter Edin Dzeko, nuovamente decisivo grazie ad un gol e ad un rigore conquistato nel 2-1 esterno dei nerazzurri sul Sassuolo. Decisivi i cambi di Inzaghi nella ripresa: “Siamo entrati in campo per fare la differenza e per fare quel che ci chiedeva il mister – ha detto il bosniaco a Sky Sport – Differente rendimento tra Champions e Serie A? Dal divano è tutto più facile, ma il calcio è così: oggi sbagli, domani fai gol. Questa vittoria è fondamentale”. L’ultimo nuovo acquisto Interista con sei gol nelle prime sette partite è stato Ronaldo: “Provo a dare sempre il massimo per questa squadra, è per questo motivo che ... Leggi su sportface (Di sabato 2 ottobre 2021) “Scudetto? Dobbiamo guardare di partita in partita. Alla Lazio penseremo dopo la sosta”. Lo ha detto l’attaccante dell’Edin, nuovamente decisivo grazie ad un gol e ad un rigore conquistato nel 2-1 esterno dei nerazzurri sul. Decisivi i cambi di Inzaghi nella ripresa: “Siamo entrati inperlae perquel che ci chiedeva il mister – ha detto il bosniaco a Sky Sport – Differente rendimento tra Champions e Serie A? Dal divano è tutto più facile, ma il calcio è così: oggi sbagli, domani fai gol. Questa vittoria è fondamentale”. L’ultimo nuovo acquistoista con sei gol nelle prime sette partite è stato Ronaldo: “Provo a dare sempre il massimo per questa squadra, è per questo motivo che ...

