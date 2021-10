Un nuovo partito di Salvini in caso di rottura con la Lega? (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulle colonne de L’Espresso arriva l’ipotesi che non ti aspetti, Matteo Salvini potrebbe rompere con Giorgetti e con la Lega e dare vita ad un nuovo soggetto politico. Il nome potrebbe essere “Prima gli italiani”, logo e slogan che già campeggia durante le manifestazioni della Lega ma che è di proprietà esclusiva dell’attuale leader. Secondo quanto scritto da Antonio Fraschilla sull’edizione da ieri online dell’Espresso, Salvini sarebbe stanco di rimanere nel partito che nei fatti è diventato guidato da Giorgetti. Lui è il vero riferimento di Draghi, e questo lo si era capito da tempo, ma l’ex ministro degli interni sembra essersi ufficialmente stancato dell’ingerenza che l’attuale braccio destro del premier ha nelle dinamiche interne. Infatti Giorgetti oggi orienta l’opinione dei ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Sulle colonne de L’Espresso arriva l’ipotesi che non ti aspetti, Matteopotrebbe rompere con Giorgetti e con lae dare vita ad unsoggetto politico. Il nome potrebbe essere “Prima gli italiani”, logo e slogan che già campeggia durante le manifestazioni dellama che è di proprietà esclusiva dell’attuale leader. Secondo quanto scritto da Antonio Fraschilla sull’edizione da ieri online dell’Espresso,sarebbe stanco di rimanere nelche nei fatti è diventato guidato da Giorgetti. Lui è il vero riferimento di Draghi, e questo lo si era capito da tempo, ma l’ex ministro degli interni sembra essersi ufficialmente stancato dell’ingerenza che l’attuale braccio destro del premier ha nelle dinamiche interne. Infatti Giorgetti oggi orienta l’opinione dei ...

