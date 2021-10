Tale e Quale Show torna con il terzo appuntamento Ecco chi imiterà chi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il secondocon, andato in onda lo scorso venerdì in prima serata, si è concluso, come il primo, con la vittoria dei Gemelli di Guidonia che, per l’occasione, hanno imitato i Bee Gees. Francesca Alotta e Simone Montedoro, invece, si sono guadagnati, a pari merito, il secondo posto. Nella terza puntata, sotto la conduzione di Carlo Conti avremo modo di assistere ad altre fantastiche e divertenti esibizioni. La sfida, di puntata in puntata, si sta facendo sempre più interessante, grazie anche alle assegnazioni che la produzione sta dando ai vip in gara. Potrebbe interessarti:come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Cosa accadrà nella terza puntata? Sono stati svelati i nomi degli ...

Terza puntata di "Tale e Quale Show", il varietà di Rai1 condotto da Carlo Conti dagli studi televisivi "Fabrizio Frizzi" di Roma, in onda venerdì 1 ottobre alle ore 21.25. Dopo l'ottimo esordio della ...
Tale e quale Show [Rai 1, 21:25]: Undicesima edizione di uno degli show più amati dagli italiani. 11 celebrità si sfidano cercando di imitare dei cantanti famosi di caricatura internazionale.