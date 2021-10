Pathfinder: Wrath of the Righteous - recensione (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando pensiamo al genere dei CRPG (Computer RPG), due franchise saltano alla mente immediatamente: Baldur's Gate e Divinity: Original Sin. Il primo, forte del sistema di regole di Dungeons and Dragons, ha permesso la creazione, di titoli quali Icewind Dale e Planescape Torment, diventando il metro di paragone per ogni titolo ispirato al sistema di controllo e gameplay; il secondo, con due titoli eccellenti, ha colmato il vuoto lasciato da quella saga, permettendo ai fan del genere di cimentarsi con un esperienza unica e una storia incredibile. Nel 2018 Owlcat Games decise di inserirsi in questo contesto con Pathfinder: Kingmaker, un titolo che, nonostante un buon successo di pubblico, non fece abbastanza da scalzare i due leader da una posizione di assoluto dominio del settore. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando pensiamo al genere dei CRPG (Computer RPG), due franchise saltano alla mente immediatamente: Baldur's Gate e Divinity: Original Sin. Il primo, forte del sistema di regole di Dungeons and Dragons, ha permesso la creazione, di titoli quali Icewind Dale e Planescape Torment, diventando il metro di paragone per ogni titolo ispirato al sistema di controllo e gameplay; il secondo, con due titoli eccellenti, ha colmato il vuoto lasciato da quella saga, permettendo ai fan del genere di cimentarsi con un esperienza unica e una storia incredibile. Nel 2018 Owlcat Games decise di inserirsi in questo contesto con: Kingmaker, un titolo che, nonostante un buon successo di pubblico, non fece abbastanza da scalzare i due leader da una posizione di assoluto dominio del settore. Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Pathfinder Wrath Consigli per gli avventurieri di Pathfinder: Wrath of the Righteous Pathfinder: Wrath of the Righteous è uscito da ormai quindici giorni e, nonostante alcuni bug di troppo da sistemare con le prossime patch, è riuscito a guadagnarsi il favore della critica , incluso ...

Pathfinder: Wrath of the Righteous, la recensione dell'ambizioso GDR di Owlcat Games. Multiplayer.it Pathfinder: Wrath of the Righteous - recensione Con oltre 100 ore di gameplay e la possibilità di giocare effettuando scelte diverse ogni volta, Pathfinder: Wrath of the Righteous risulta essere un ottimo titolo, sia per gli amanti dei CRPG che ...

Consigli per gli avventurieri di Pathfinder: Wrath of the Righteous Pathfinder: Wrath of the Righteous è uscito da ormai quindici giorni e, nonostante alcuni bug di troppo da sistemare con le prossime patch, è riuscito a guadagnarsi il favore della critica, incluso qu ...

