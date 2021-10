Mancini: “Donnarumma è il più forte al mondo, rimarrà poco in panchina al Psg” (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Credo davvero che Donnarumma sia il portiere più forte al mondo. Ritengo anche che, in virtù di questo, la sua permanenza in panchina a Parigi possa terminare presto. Ad esempio, ha fatto una grande partita in Champions League e credo che il suo apporto al Psg possa essere determinante per vincere il titolo europeo”. Queste le parole del Ct della Nazionale Italiana Roberto Mancini, ai microfoni de ‘La Scuola fino a Prova contraria’, seminario di Annalisa Chirico in merito alla nuova avventura francese del portiere azzurro Gianluigi Donnarumma. Mancini poi si è soffermato sui prossimi impegni della Nazionale: “Come ho ritrovato gli Azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l’Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) “Credo davvero chesia il portiere piùal. Ritengo anche che, in virtù di questo, la sua permanenza ina Parigi possa terminare presto. Ad esempio, ha fatto una grande partita in Champions League e credo che il suo apporto al Psg possa essere determinante per vincere il titolo europeo”. Queste le parole del Ct della Nazionale Italiana Roberto, ai microfoni de ‘La Scuola fino a Prova contraria’, seminario di Annalisa Chirico in merito alla nuova avventura francese del portiere azzurro Gianluigipoi si è soffermato sui prossimi impegni della Nazionale: “Come ho ritrovato gli Azzurri? Abbiamo avuto più difficoltà al primo raduno dopo l’Europeo, ora hanno giocato diverse partite e stanno tutti meglio. Speriamo di ...

Advertising

claudioruss : #UEFA Nations League, i convocati di Mancini Donnarumma, #Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di L… - sportface2016 : #Mancini: “#Donnarumma è il più forte al mondo, rimarrà poco in panchina al #Psg” - saveriostagnar2 : @Gazzetta_it donnarumma è il migliore. chiesa ha bisogno di spazio di metri di campo che in difese chiuse non trova… - lockon_cc07 : RT @claudioruss: #UEFA Nations League, i convocati di Mancini Donnarumma, #Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo,… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Italia, i convocati di Mancini: ci sono Meret, Di Lorenzo ed Insigne: I… -