Fra Morisi e dissidi | destra in bambola Berlusconi lo sa e rilancia FI

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Silvio, in un intervento oggi sul Giornale, ricorda che "il centro-in Italia non esisterebbe, come non e' mai esistito in passato, se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perche' potesse essere forza di govern... Frainlo sa eForza Italia Segui su affaritaliani.it