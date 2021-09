Paola Ferrari | “La Satta la difesi con Mihajlovic anni fa | ma scena avvilente

Advertising

andreasaccomani : Bastava disattivare il filtro 'Paola Ferrari' #PrimeVideo - ImpieriFilippo : RT @cmdotcom: #PaolaFerrari: '#Satta? Il Club è erbaccia televisiva, le risate al senza giacca...'. E che frecciata a #DilettaLeotta! http… - Yuro_23 : RT @cmdotcom: #PaolaFerrari: '#Satta? Il Club è erbaccia televisiva, le risate al senza giacca...'. E che frecciata a #DilettaLeotta! http… - cmdotcom : #PaolaFerrari: '#Satta? Il Club è erbaccia televisiva, le risate al senza giacca...'. E che frecciata a… - LALAZIOMIA : Paola Ferrari: 'Satta? Il Club è erbaccia televisiva, le risate al senza giacca...'. E che frecciata a Diletta Leot… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Ferrari

Corriere dello Sport

Non le manda a dire, intervistata da Oggi sul numero in edicola giovedì mattina, in merito a quanto successo a Sky con Melissa Satta. "Quei risolini quando si è tolta la giacca: una scena vecchia, superata,...Secondola colpa dell'emittente televisiva è quella di aver chiamato non professionisti al tavolo e nonostante questo la modella si sta comportando in maniera ottima non improvvisandosi ...La giornalista della Rai ha preso le difese di Melissa Satta ma ha puntato il dito contro un certo tipo di televisione, piena di stereotipi antichi.Non le manda a dire Paola Ferrari, intervistata da Oggi sul numero in edicola giovedì mattina, in merito a quanto successo a Sky con Melissa Satta. “Quei risolini quando si è tolta la giacca: una scen ...