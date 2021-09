Il Presidente della Camera Roberto Fico a Napoli a pranzo da Ieri, Oggi, Domani (Di giovedì 30 settembre 2021) La trattoria e pizzeria “Ieri, Oggi, Domani” ha ospitato il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico che ha scelto di gustare i piatti della cucina tradizionale partenopea. Ancora sorprese tra i tavoli della trattoria e pizzeria “Ieri, Oggi, Domani” che ha ospitato il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico (nella foto con Casillo). Leggi su 2anews (Di giovedì 30 settembre 2021) La trattoria e pizzeria “” ha ospitato ildei deputati,che ha scelto di gustare i piatticucina tradizionale partenopea. Ancora sorprese tra i tavolitrattoria e pizzeria “” che ha ospitato ildei deputati,(nella foto con Casillo).

Ultime Notizie dalla rete : Presidente della Il patto industriale di Draghi è una sfida lanciata ai sindacati Nei giorni scorsi sono accaduti alcuni fatti importanti nella vita della nazione: l'Assemblea della Confindustria; l'intervento del presidente Mario Draghi in quell'occasione; la "tre giorni" (con un titolo da Odissea 2000) della Cgil a Bologna; l'uscita in libreria e le presentazioni del ...

Mattarella:"Formazione raggiunga tutti" Siamo usciti dalla fase acuta della pandemia. Ora è il momento di modernizzare il Paese". Così il Presidente Mattarella, all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università Milano - Bicocca. "L'...

Berlusconi presidente della Repubblica? Indiscreto Elezioni Napoli, la sfida di Nardella (Ms5) da Scampia: “Saremo governo d’ascolto e solidarietà” L’ottava municipalità è tra le più complesse del Comune di Napoli. Nicola Nardella, un passato nella sinistra e ora nel Movimento 5 Stelle è il candidato presidente della coalizione di centrosinistra.

Economia italiana, "più che un decollo un rimbalzetto". I dati di Confcommercio Grande entusiasmo in Italia per la crescita economica . Siamo contenti pure noi ma tutto sta nel capire il dove eravamo rimasti. Ed il segno meno ...

