Gabriella Mercadini | un prezioso cammino artistico ancora da esplorare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gabriella Mercadini

Il Manifesto

Sabato 25 settembre scorso il festival internazionale di fotografia TodImmagina, alla sua seconda edizione causa lockdown per il Covid, ha presentato una retrospettiva di, veneziana, nota ai più come la fotografa del manifesto , poiché fu il giornale cui maggiormente dedicò il suo lavoro. Sono circa cento immagini, originali tratte per l'appunto ...Avremo anche gli scatti dell'astronauta Paolo Nespoli "l'Italia vista dallo spazio", poi ancora Giulia Barone per Spazio Uno nell'unico,con Bianco Nero e Rosso e Pietro Coccia ...Si svolge in questi giorni nella città umbra il festival di fotografia Todimmagina, al cui interno si può visitare, fino al 3 ottobre, la mostra antologica dedicata all’opera di Gabriella Mercadini, B ...