Figc, ufficiale: stop alle multiproprietà, vietate doppie partecipazioni in club professionistici (Di giovedì 30 settembre 2021) Il Consiglio federale della Figc ha approvato all'unanimità la cosiddetta norma sulla multiproprietà, vietandola fin da subito per i nuovi casi, a partire dalla stagione 2024/2025 per i casi già esistenti che dovranno così uniformarsi. Scatta dunque il divieto di qualsiasi partecipazione societaria in più di un club professionistico con l'obbligo di tempestiva dismissione, a pena di decadenza dell'affiliazione, per quelle società che dovessero salire in Lega Pro dalla Serie C: "Non solo sarà escluso categoricamente il controllo assoluto della società ma non si potrà neanche avere alcuna partecipazione", spiega il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, che vuole così evitare un nuovo caso Salernitana. SportFace.

