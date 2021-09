Calcio, Gabriele Gravina: “Mi aspetto l’apertura degli stadi al 100% in tempi rapidi” (Di giovedì 30 settembre 2021) Ci si avvicina al 100% della capienza. E’ notizia di alcuni giorni fa che il Comitato Tecnico Scientifico abbia dato l’ok all’apertura al 75% della capienza degli stadi per i tifosi. Per quanto riguarda i palazzetti invece spazio al 50% della capienza (fino ad ora era il 30%). Il tutto riguarda ovviamente le Regioni in zona bianca. La criticità Covid è sempre presente, ma è chiaro che l’effetto vaccino si fa sentire. Come precisato nel comunicato del CTS: “Riteniamo si possa procedere con graduali riaperture degli accessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi. La capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 settembre 2021) Ci si avvicina aldella capienza. E’ notizia di alcuni giorni fa che il Comitato Tecnico Scientifico abbia dato l’ok alal 75% della capienzaper i tifosi. Per quanto riguarda i palazzetti invece spazio al 50% della capienza (fino ad ora era il 30%). Il tutto riguarda ovviamente le Regioni in zona bianca. La criticità Covid è sempre presente, ma è chiaro che l’effetto vaccino si fa sentire. Come precisato nel comunicato del CTS: “Riteniamo si possa procedere con graduali riapertureaccessi di persone munite di green pass agli eventi sportivi. La capienza negli impianti debba essere rispettata utilizzando tutti i settori e non solo una parte al fine di evitare il verificarsi di assembramenti in alcune zone e che siano rispettate le indicazioni all’uso delle mascherine ...

