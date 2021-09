Nuoto, ISL Napoli 2021: DC Trident al comando nel day-1 degli spareggi, podi di Mora e di Pinzuti (Di mercoledì 29 settembre 2021) Signore e signori siamo prossimi ai titoli di coda della Regular Season della International Swimming League 2021. Nella Champions League del Nuoto, dopo la qualificazione ai playoff di Eindhoven (11-28 novembre) di sei formazioni (Aqua Centurions, Cali Condors, Energy Standard, Los Angeles Current, London Roar, Toronto Titans), oggi e domani quattro compagini si giocano e si giocheranno gli ultimi due posti per la seconda fase. Al termine del day-1 i DC Trident sono in testa con 277.0 punti a precedere gli Iron (226.5), i Tokyo Frog Kings (216.5) e i NY Breakers (196.0). Per i Trident da sottolineare le prestazioni nei 200 dorso uomini di Jacob Pebley (1’48?59), della staffetta 4×100 stile libero femminile (3’28?79), di Ryan Hoffer nei 50 stile libero (21?13), di Andreas Vazaios nei 200 misti (1’51?15), di Mark ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 settembre 2021) Signore e signori siamo prossimi ai titoli di coda della Regular Season della International Swimming League. Nella Champions League del, dopo la qualificazione ai playoff di Eindhoven (11-28 novembre) di sei formazioni (Aqua Centurions, Cali Condors, Energy Standard, Los Angeles Current, London Roar, Toronto Titans), oggi e domani quattro compagini si giocano e si giocheranno gli ultimi due posti per la seconda fase. Al termine del day-1 i DCsono in testa con 277.0 punti a precedere gli Iron (226.5), i Tokyo Frog Kings (216.5) e i NY Breakers (196.0). Per ida sottolineare le prestazioni nei 200 dorso uomini di Jacob Pebley (1’48?59), della staffetta 4×100 stile libero femminile (3’28?79), di Ryan Hoffer nei 50 stile libero (21?13), di Andreas Vazaios nei 200 misti (1’51?15), di Mark ...

